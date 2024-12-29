https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956448.html

Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16

Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16 - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16

Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:17:00+03:00

2024-12-29T06:17:00+03:00

2024-12-29T15:00:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. В декабре Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. "Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", — сказал Лавров. По его словам, "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241217/vengry-1989764833.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html

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украина

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, дания, сергей лавров, владимир зеленский, f-16, в мире