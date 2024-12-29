https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956448.html
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16 - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:17:00+03:00
2024-12-29T06:17:00+03:00
2024-12-29T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. В декабре Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. "Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", — сказал Лавров. По его словам, "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241217/vengry-1989764833.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
Лавров: передача Дании второй партии F-16 Киеву провоцирует эскалацию