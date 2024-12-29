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Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16 - РИА Новости, 29.12.2024
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06:17 29.12.2024 (обновлено: 15:00 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956448.html
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16 - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:17:00+03:00
2024-12-29T15:00:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. В декабре Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. "Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", — сказал Лавров. По его словам, "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241217/vengry-1989764833.html
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россия, украина, дания, сергей лавров, владимир зеленский, f-16, в мире
Россия, Украина, Дания, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, F-16, В мире
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16

Лавров: передача Дании второй партии F-16 Киеву провоцирует эскалацию

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
В декабре Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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17 декабря, 18:20
"Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", — сказал Лавров.
По его словам, "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
Самолет F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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30 мая, 06:21
 
РоссияУкраинаДанияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийF-16В мире
 
 
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