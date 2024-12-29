Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 29.12.2024 (обновлено: 07:10 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:02:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_15824b0c48b82bd6c35356aaef3a6413.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - сказал Лавров агентству. Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины четко обозначил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. "Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в конституции Российской Федерации", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html
https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_724a98b4e43ae1380732b75da6f71d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Лавров: переговоры по Украине должны учитывать реальную ситуацию на земле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - сказал Лавров агентству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
05:47
Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины четко обозначил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря.
"Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в конституции Российской Федерации", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине
27 декабря, 19:17
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала