https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:02:00+03:00

2024-12-29T06:02:00+03:00

2024-12-29T07:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - сказал Лавров агентству. Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины четко обозначил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. "Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в конституции Российской Федерации", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html

https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, нато