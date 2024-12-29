https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:02:00+03:00
2024-12-29T06:02:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - сказал Лавров агентству. Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины четко обозначил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. "Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в конституции Российской Федерации", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: переговоры по Украине должны учитывать реальную ситуацию на земле