https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:47:00+03:00
2024-12-29T05:47:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/88/1500468818_0:78:2960:1742_1920x0_80_0_0_7c5777a75bb21180eb313c9772cbaeeb.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец конфликту на Украине, то прекратили бы поставки Киеву оружия и приказали ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Разумеется, такие рычаги есть и у новой, и пока еще действующей администрации. Только применить их, эти рычаги, она должна к самой себе и своим киевским подопечным. Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - сказал Лавров агентству. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
вашингтон (штат)
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/88/1500468818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c880a1de31da3064f6669da9e1c6cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), киев, украина, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Украина, Сергей Лавров
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
Лавров: США могут прекратить поставки оружия Киеву и прекратить огонь