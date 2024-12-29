https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html

У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров

У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров

У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:47:00+03:00

2024-12-29T05:47:00+03:00

2024-12-29T07:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец конфликту на Украине, то прекратили бы поставки Киеву оружия и приказали ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Разумеется, такие рычаги есть и у новой, и пока еще действующей администрации. Только применить их, эти рычаги, она должна к самой себе и своим киевским подопечным. Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - сказал Лавров агентству. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), киев, украина, сергей лавров