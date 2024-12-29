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У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
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05:47 29.12.2024 (обновлено: 07:10 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров
У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:47:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец конфликту на Украине, то прекратили бы поставки Киеву оружия и приказали ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Разумеется, такие рычаги есть и у новой, и пока еще действующей администрации. Только применить их, эти рычаги, она должна к самой себе и своим киевским подопечным. Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - сказал Лавров агентству. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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в мире, вашингтон (штат), киев, украина, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Украина, Сергей Лавров
У США есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по Украине, заявил Лавров

Лавров: США могут прекратить поставки оружия Киеву и прекратить огонь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец конфликту на Украине, то прекратили бы поставки Киеву оружия и приказали ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, такие рычаги есть и у новой, и пока еще действующей администрации. Только применить их, эти рычаги, она должна к самой себе и своим киевским подопечным. Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - сказал Лавров агентству.
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
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