https://ria.ru/20241229/lavrov-1991952924.html

С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров

С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров

Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:39:00+03:00

2024-12-29T05:39:00+03:00

2024-12-29T05:39:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Несомненно, произошедшая смена власти и изменение положения дел "на земле" вносят определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в Сирии. Речь идет не только о сохранении наших баз или опорных пунктов, но и об условиях их функционирования, содержания и обеспечения, взаимодействия с местной стороной. Данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством", - сказал Лавров. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951915.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, москва, сирия