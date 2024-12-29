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С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
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05:39 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991952924.html
С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров
С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров
Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:39:00+03:00
2024-12-29T05:39:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
москва
сирия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Несомненно, произошедшая смена власти и изменение положения дел "на земле" вносят определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в Сирии. Речь идет не только о сохранении наших баз или опорных пунктов, но и об условиях их функционирования, содержания и обеспечения, взаимодействия с местной стороной. Данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством", - сказал Лавров. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951915.html
https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html
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в мире, россия, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, москва, сирия
В мире, Россия, Сергей Лавров, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Москва, Сирия
С новыми властями Сирии можно обсудить условия работы баз, заявил Лавров

Лавров: работа баз в Сирии могла бы стать темой диалога с новыми властями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Несомненно, произошедшая смена власти и изменение положения дел "на земле" вносят определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в Сирии. Речь идет не только о сохранении наших баз или опорных пунктов, но и об условиях их функционирования, содержания и обеспечения, взаимодействия с местной стороной. Данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством", - сказал Лавров.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров
05:28
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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"Вопрос решен". Турция намекнула на судьбу российских баз в Сирии
26 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровОбострение ситуации в Сирии — 2024Башар АсадМоскваСирия
 
 
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