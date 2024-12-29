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Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
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05:28 29.12.2024 (обновлено: 07:10 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951915.html
Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров
Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров
Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало, сообщил в РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:28:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сирия – суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами. ... Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало", - сказал Лавров."И это логично. В Сирии объявлен "переходный период" до 1 марта 2025 года, и действующее правительство имеет статус "временного", что налагает на его политику известные конституционные и институциональные ограничения", - добавил министр.Он подчеркнул, что размещение баз РФ в Сирии предусмотрено действующими международными договорами, заключенными в соответствии с нормами международного права."Каждый из них определяет условия функционирования этих объектов и содержит определенные обязательства обеих сторон", - уточнил министр.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241228/siriya-1991796128.html
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в мире, москва, сирия, россия, сергей лавров, башар асад
В мире, Москва, Сирия, Россия, Сергей Лавров, Башар Асад
Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров

Лавров: Россия не получала от Сирии обращений по договорам о российских базах

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сирия – суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами. ... Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало", - сказал Лавров.
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"И это логично. В Сирии объявлен "переходный период" до 1 марта 2025 года, и действующее правительство имеет статус "временного", что налагает на его политику известные конституционные и институциональные ограничения", - добавил министр.
Он подчеркнул, что размещение баз РФ в Сирии предусмотрено действующими международными договорами, заключенными в соответствии с нормами международного права.
"Каждый из них определяет условия функционирования этих объектов и содержит определенные обязательства обеих сторон", - уточнил министр.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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