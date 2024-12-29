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России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
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05:19 29.12.2024 (обновлено: 07:10 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951652.html
России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров
России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров
России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:19:00+03:00
2024-12-29T07:10:00+03:00
россия
безопасность
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен, хотя пока и продолжает действовать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться", - сказал Лавров.При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности "остается в силе"."США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развёртыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно", - пояснил Лавров."Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер", - заключил министр.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, безопасность, сергей лавров, владимир путин, китай
Россия, Безопасность, Сергей Лавров, Владимир Путин, Китай
России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров

Лавров: мораторий по ракетам средней и меньшей дальности нежизнеспособен

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен, хотя пока и продолжает действовать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться", - сказал Лавров.
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При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности "остается в силе".
"США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развёртыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно", - пояснил Лавров.
"Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер", - заключил министр.
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