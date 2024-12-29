https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951652.html

России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров

России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров

России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:19:00+03:00

2024-12-29T05:19:00+03:00

2024-12-29T07:10:00+03:00

россия

безопасность

сергей лавров

владимир путин

китай

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен, хотя пока и продолжает действовать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться", - сказал Лавров.При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности "остается в силе"."США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развёртыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно", - пояснил Лавров."Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер", - заключил министр.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сергей лавров, владимир путин, китай