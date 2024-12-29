https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951267.html

США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров

США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров

США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:02:00+03:00

2024-12-29T05:02:00+03:00

2024-12-29T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.Отвечая на вопрос, возможно ли в нынешней ситуации повторение "двойного решения НАТО", министр подчеркнул, что не считает целесообразным рассуждать о том, что может и чего не может происходить в головах тех, кто принимает решения в Североатлантическом альянсе."Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание", — сказал министр.Он добавил, что Россию может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности."К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня", — отметил Лавров."Двойное решение НАТО", принятое лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года, заключалось в развертывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации этого типа вооружений. Сами "Першинги" развертывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышли около 1,2 миллиона человек.Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как "кризис евроракет". "Першинги" были уничтожены по подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, москва, россия, нато, безопасность