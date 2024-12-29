Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово
Оператор БПЛА Печорин: группа ВСУ в Курахово пряталась в трансформаторной будке
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков "Южной" группировки ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Печорин".
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"Человек пять заняло многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь", - рассказал "Печорин".
По его словам, военные ВСУ использовали квартиры в качестве укрытия, меняя их после метких попаданий ударных БПЛА по ним, буквально - в окна. В итоге он произвел не менее шести удачных вылетов, только после этого боевики покинули многоэтажку и спрятались в пустой трансформаторной будке возле нее. После этого оператор направил три ударных БПЛА прямо внутрь трансформаторной будки, где прятались боевики.
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"Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивным зарядом - ред.). Чтобы уж наверняка", - рассказал он.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города - дело времени.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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