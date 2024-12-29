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Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:28 29.12.2024 (обновлено: 08:43 30.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kurakhovo-1992028410.html
Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово
Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово - РИА Новости, 30.12.2024
Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово
Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T23:28:00+03:00
2024-12-30T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков "Южной" группировки ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Печорин". "Человек пять заняло многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь", - рассказал "Печорин". По его словам, военные ВСУ использовали квартиры в качестве укрытия, меняя их после метких попаданий ударных БПЛА по ним, буквально - в окна. В итоге он произвел не менее шести удачных вылетов, только после этого боевики покинули многоэтажку и спрятались в пустой трансформаторной будке возле нее. После этого оператор направил три ударных БПЛА прямо внутрь трансформаторной будки, где прятались боевики. "Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивным зарядом - ред.). Чтобы уж наверняка", - рассказал он. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города - дело времени. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
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Оператор БПЛА с позывным "Печорин" о подавлении группы ВСУ в Курахово
Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков российской группировки "Юг", рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Печорин". На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом.
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Оператор дронов рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово

Оператор БПЛА Печорин: группа ВСУ в Курахово пряталась в трансформаторной будке

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков "Южной" группировки ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Печорин".
«
"Человек пять заняло многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь", - рассказал "Печорин".
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По его словам, военные ВСУ использовали квартиры в качестве укрытия, меняя их после метких попаданий ударных БПЛА по ним, буквально - в окна. В итоге он произвел не менее шести удачных вылетов, только после этого боевики покинули многоэтажку и спрятались в пустой трансформаторной будке возле нее. После этого оператор направил три ударных БПЛА прямо внутрь трансформаторной будки, где прятались боевики.
«
"Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивным зарядом - ред.). Чтобы уж наверняка", - рассказал он.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города - дело времени.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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