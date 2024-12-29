https://ria.ru/20241229/kuban-1992021362.html

На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка

На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка - РИА Новости, 29.12.2024

На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка

Спасатели и волонтеры собрали и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного песка на побережье Кубани после разлива мазута, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:11:00+03:00

2024-12-29T21:11:00+03:00

2024-12-29T21:11:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного песка на побережье Кубани после разлива мазута, сообщили в оперштабе региона. "Всего с начала ликвидации ЧС с береговой полосы убрали и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного грунта", - говорится в сообщении. Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", где выявили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения. Затем водолазы обнаружили и его кормовую часть. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе