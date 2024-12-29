На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка
На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного песка после разлива мазута
© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута в районе пляжа "Динамо" в Анапе
Повторный выброс мазута в районе пляжа "Динамо" в Анапе . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного песка на побережье Кубани после разлива мазута, сообщили в оперштабе региона.
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"Всего с начала ликвидации ЧС с береговой полосы убрали и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного грунта", - говорится в сообщении.
Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", где выявили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения. Затем водолазы обнаружили и его кормовую часть.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.