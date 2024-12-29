Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны, которая транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. На инаугурации присутствуют депутаты, которые избрали Кавелашвили президентом, представители правительства, ЦИК, руководители Конституционного и Верховного судов и другие. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в торжестве не участвуют.
После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за тюремное заключение. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание.
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