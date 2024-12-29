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Кавелашвили вступил в должность президента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
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10:26 29.12.2024 (обновлено: 15:52 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kavelashvili-1991971585.html
Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Кавелашвили вступил в должность президента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны, которая транслируется в прямом... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:26:00+03:00
2024-12-29T15:52:00+03:00
грузия
михаил кавелашвили
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны, которая транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. На инаугурации присутствуют депутаты, которые избрали Кавелашвили президентом, представители правительства, ЦИК, руководители Конституционного и Верховного судов и другие. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в торжестве не участвуют.После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за тюремное заключение. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание.
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
https://ria.ru/20241222/zurabishvili-1990706243.html
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Инаугурация Кавелашвили на пост президента Грузии
В парламенте Грузии прошла инаугурация Кавелашвили на пост президента страны
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грузия, михаил кавелашвили, в мире
Грузия, Михаил Кавелашвили, В мире
Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны, которая транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
26 декабря, 05:04
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. На инаугурации присутствуют депутаты, которые избрали Кавелашвили президентом, представители правительства, ЦИК, руководители Конституционного и Верховного судов и другие. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в торжестве не участвуют.
После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за тюремное заключение. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
22 декабря, 15:15
 
ГрузияМихаил КавелашвилиВ мире
 
 
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