https://ria.ru/20241229/kavelashvili-1991971276.html

Кавелашвили планирует работать в президентском дворце

Кавелашвили планирует работать в президентском дворце - РИА Новости, 29.12.2024

Кавелашвили планирует работать в президентском дворце

Михаил Кавелашвили после инаугурации продолжит работу в президентском дворце Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:24:00+03:00

2024-12-29T10:24:00+03:00

2024-12-29T10:24:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Михаил Кавелашвили после инаугурации продолжит работу в президентском дворце Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Орбелиани, который находится в 500 метрах от парламента. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца. "Это здание не завещали Саломе Зурабишвили, оно принадлежит грузинскому народу и его президенту. Сегодня после принятия присяги госпожа Саломе Зурабишвили больше не будет президентом Грузии, президентом будет Михаил Кавелашвили", - заявил Папуашвили журналистам. На вопрос о том, где будет работать Кавелашвили, спикер ответил - "конечно же, на площади Орбелиани". В субботу исполнился ровно месяц после того, как в Тбилиси начались непрерывные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюремного заключения. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.

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https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз