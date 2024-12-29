https://ria.ru/20241229/horvatija-1991965717.html

В Хорватии открылись участки для голосования на выборах президента

В Хорватии открылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 29.12.2024

В Хорватии открылись участки для голосования на выборах президента

Участки для голосования на выборах президента открылись в Хорватии в воскресенье, правом голоса обладают чуть меньше 3,8 миллиона граждан, сообщила... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:07:00+03:00

2024-12-29T09:07:00+03:00

2024-12-29T10:19:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента открылись в Хорватии в воскресенье, правом голоса обладают чуть меньше 3,8 миллиона граждан, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Волеизъявление проходит с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,5 тысячах участков на территории Хорватии и в 38 представительствах за рубежом. Правом голоса обладают 3 762 224 человек. Государственная избирательная комиссия аккредитовала 13,4 тысячи отечественных и иностранных наблюдателей. Избирком дважды в течение дня в 12.00 (14.00 мск) и в 17.00 (19.00 мск) сообщит данные по явке, первые предварительные результаты ожидаются от 20.00 (22.00 мск). Главные конкуренты на пост президента Хорватии – действующий глава государства Зоран Миланович и кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац, они первыми подали подписи ГИК в начале декабря. Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хоть по конституции и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. Миланович публично осуждал СВО и в октябре заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин для него "обвиняемые Международного уголовного суда". При этом он публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича - бывший в 2003-2009 годах министр науки образования и спорта Приморац - формально также является беспартийным, однако он получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично премьера Андрея Пленковича. В ходе кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний – борьба с коррупцией, в которой обвиняют правящее HDZ, противодействие отъезду молодежи за границу и борьба с незаконной миграцией. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Остальные четыре кандидата и две кандидатки, согласно результатам соцопросов, не имеют шансов на выход во второй тур, ожидаемый 12 января. Это Миро Буль от гражданского движения "МОСТ", Ивана Кекин из "Можемо", Бранко Лозо, представляющий правые "Дом и национальное собрание - Домино", независимые кандидаты Томислав Йонич, Мария Селак – Распудич и Нико Токич-Картело. В своих программах они сфокусировались на проблемах здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией и миграциями, которые не входят в компетенции президента Хорватии, выполняющего в основном представительские функции в течение пятилетнего мандата.

https://ria.ru/20241228/mask-1991876208.html

https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html

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Варвара Скокшина

в мире, хорватия, россия, украина, зоран миланович, андрей пленкович, владимир путин, нато, международный уголовный суд