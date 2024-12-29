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Грузии предложили провести новые выборы - РИА Новости, 29.12.2024
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21:07 29.12.2024 (обновлено: 21:08 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/gruziya-1992021168.html
Грузии предложили провести новые выборы
Грузии предложили провести новые выборы - РИА Новости, 29.12.2024
Грузии предложили провести новые выборы
Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) предлагают Грузии провести новые парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, говорится в совместном... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:07:00+03:00
2024-12-29T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) предлагают Грузии провести новые парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте финского МИД. "Грузия срочно нуждается в выходе из кризиса и восстановлении доверия общества к своим демократическим институтам. Мы призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", - говорится в тексте. В заявлении также указывается, что страны Северной Европы и Балтии обеспокоены тем, что Грузия якобы движется к "более глубокой поляризации и кризису". "Мы призываем провести тщательное и беспристрастное расследование нарушений, выявленных накануне и во время парламентских выборов 26 октября", - говорится в заявлении. Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Саломе Зурабишвили после выборов заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", а также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Четырнадцатого декабря в Грузии прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация Кавелашвили состоялась 29 декабря. Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, забрав с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. Она всё так же не признает Кавелашвили президентом и считает весь процесс инаугурации "пародией".
https://ria.ru/20241229/gruziya-1992014385.html
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в мире, грузия, балтия, дания, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Балтия, Дания, Михаил Кавелашвили, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Грузии предложили провести новые выборы

Страны Северо-Балтийской восьмерки предложили Грузии провести новые выборы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) предлагают Грузии провести новые парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте финского МИД.
"Грузия срочно нуждается в выходе из кризиса и восстановлении доверия общества к своим демократическим институтам. Мы призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", - говорится в тексте.
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В заявлении также указывается, что страны Северной Европы и Балтии обеспокоены тем, что Грузия якобы движется к "более глубокой поляризации и кризису".
«
"Мы призываем провести тщательное и беспристрастное расследование нарушений, выявленных накануне и во время парламентских выборов 26 октября", - говорится в заявлении.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Саломе Зурабишвили после выборов заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", а также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
Четырнадцатого декабря в Грузии прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация Кавелашвили состоялась 29 декабря. Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, забрав с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. Она всё так же не признает Кавелашвили президентом и считает весь процесс инаугурации "пародией".
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