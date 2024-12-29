https://ria.ru/20241229/gruziya-1991938949.html

В Грузии состоится инаугурация шестого президента

В Грузии состоится инаугурация шестого президента - РИА Новости, 29.12.2024

В Грузии состоится инаугурация шестого президента

Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T00:15:00+03:00

2024-12-29T00:15:00+03:00

2024-12-29T00:36:00+03:00

в мире

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саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря, сообщает пресс-служба парламента республики. В высшем законодательном органе Грузии 14 декабря прошли выборы президента - им стал избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Впервые в истории Грузии выборы прошли по новой системе - не путем прямого голосования, а в ходе заседания избирательной коллегии. Кавелашвили подвергся острой критике среди оппозиционных СМИ из-за отсутствия высшего образования. Однако основные протесты были вызваны после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце ноября заявил, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. С тех пор в столице Грузии проходят ежедневные протесты оппозиционно настроенного населения, митинг планируется провести и в день инаугурации Кавелашвили. Церемония вступления Кавелашвили в должность президента пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут. Со своей стороны, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать президентский дворец после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Она сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюремного заключения.

https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991937346.html

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз