Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ
Ekathimerini: Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow
© Public Domain/Petty Officer 1st Class Nathan LairdАмериканская ракета RIM-7 Sea Sparrow
© Public Domain/Petty Officer 1st Class Nathan Laird
Американская ракета RIM-7 Sea Sparrow. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Греции планируют отправить Киеву 24 американских ракеты RIM-7 Sea Sparrow, пишет газета Ekathimerini.
По данным издания, эти ракеты использовались почти 40 лет и находились на вооружении у ВМС и ВВС Греции. Издание подчеркивает, что ракеты были определены как ненужные для боевого применения в соответствии с военными стандартами Греции.
"Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow", - отмечается в публикации.
По данным газеты, ракеты будут включены в более широкий пакет военной помощи Греции Украине, который включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Издание не уточняет, когда именно будет передано вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.