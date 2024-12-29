https://ria.ru/20241229/gretsija-1991959574.html

Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ

Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2024

Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ

Власти Греции планируют отправить Киеву 24 американских ракеты RIM-7 Sea Sparrow, пишет газета Ekathimerini. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T07:01:00+03:00

2024-12-29T07:01:00+03:00

2024-12-29T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Греции планируют отправить Киеву 24 американских ракеты RIM-7 Sea Sparrow, пишет газета Ekathimerini. По данным издания, эти ракеты использовались почти 40 лет и находились на вооружении у ВМС и ВВС Греции. Издание подчеркивает, что ракеты были определены как ненужные для боевого применения в соответствии с военными стандартами Греции. "Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow", - отмечается в публикации. По данным газеты, ракеты будут включены в более широкий пакет военной помощи Греции Украине, который включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Издание не уточняет, когда именно будет передано вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/gretsiya-1986884772.html

https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, греция, россия, сергей лавров, нато