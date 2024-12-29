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Гатилов прокомментировал организацию якобы мирной конференции по Украине - РИА Новости, 29.12.2024
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12:06 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/gatilov-1991979238.html
Гатилов прокомментировал организацию якобы мирной конференции по Украине
Гатилов прокомментировал организацию якобы мирной конференции по Украине - РИА Новости, 29.12.2024
Гатилов прокомментировал организацию якобы мирной конференции по Украине
"Трюк" с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал, эта конференция никоим образом не преследовала цели учесть интересы всех... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:06:00+03:00
2024-12-29T12:06:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 29 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. "Трюк" с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал, эта конференция никоим образом не преследовала цели учесть интересы всех сторон в конфликте, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, "на земле", в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний на этом направлении. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий "нейтральный" статус. Однако этот трюк явно не сработал", - сказал он. Гатилов напомнил, что Россию не пригласили, но даже в гипотетическом случае получения такого приглашения Москва не согласилась бы на участие в нём, поскольку "это мероприятие было организовано западными странами исключительно для склонения путём самых разных ухищрений на свою сторону стран Мирового большинства и затверждения собственных кулуарно выработанных ультимативных подходов в контексте украинского кризиса". Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1989895223.html
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Геннадий Гатилов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Гатилов прокомментировал организацию якобы мирной конференции по Украине

Постпред Гатилов: "трюк" с организацией конференции по Украине не сработал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 29 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. "Трюк" с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал, эта конференция никоим образом не преследовала цели учесть интересы всех сторон в конфликте, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, "на земле", в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний на этом направлении. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий "нейтральный" статус. Однако этот трюк явно не сработал", - сказал он.
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Гатилов напомнил, что Россию не пригласили, но даже в гипотетическом случае получения такого приглашения Москва не согласилась бы на участие в нём, поскольку "это мероприятие было организовано западными странами исключительно для склонения путём самых разных ухищрений на свою сторону стран Мирового большинства и затверждения собственных кулуарно выработанных ультимативных подходов в контексте украинского кризиса".
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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