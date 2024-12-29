https://ria.ru/20241229/frg-1991975383.html

В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете

В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете - РИА Новости, 29.12.2024

В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете

Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, 15 человек... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:02:00+03:00

2024-12-29T11:02:00+03:00

2024-12-29T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, 15 человек госпитализированы, сообщает газета Bild. Согласно информации Bild, неизвестное вещество распылили в субботу вечером в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма. "На данный момент ранен 41 человек, 15 из них доставлены в больницу", - приводит газета слова представителя полиции. Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. Как сообщается, газ распылили в продовольственном отделе. Из-за инцидента магазин Kaufland в Вальдхайме был закрыт. Bild отмечает, что полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести. Также расследуются обстоятельства произошедшего и устанавливается тип распыленного вещества.

https://ria.ru/20241222/frg-1990680161.html

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в мире, саксония, bild, германия