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В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете - РИА Новости, 29.12.2024
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11:02 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/frg-1991975383.html
В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете
В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете - РИА Новости, 29.12.2024
В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете
Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, 15 человек... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:02:00+03:00
2024-12-29T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, 15 человек госпитализированы, сообщает газета Bild. Согласно информации Bild, неизвестное вещество распылили в субботу вечером в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма. "На данный момент ранен 41 человек, 15 из них доставлены в больницу", - приводит газета слова представителя полиции. Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. Как сообщается, газ распылили в продовольственном отделе. Из-за инцидента магазин Kaufland в Вальдхайме был закрыт. Bild отмечает, что полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести. Также расследуются обстоятельства произошедшего и устанавливается тип распыленного вещества.
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в мире, саксония, bild, германия
В мире, Саксония, Bild, Германия
В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете

Bild: более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете в Германии

© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь, Германия
Скорая помощь, Германия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, 15 человек госпитализированы, сообщает газета Bild.
Согласно информации Bild, неизвестное вещество распылили в субботу вечером в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма.
"На данный момент ранен 41 человек, 15 из них доставлены в больницу", - приводит газета слова представителя полиции.
Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей.
Как сообщается, газ распылили в продовольственном отделе. Из-за инцидента магазин Kaufland в Вальдхайме был закрыт.
Bild отмечает, что полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести. Также расследуются обстоятельства произошедшего и устанавливается тип распыленного вещества.
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