https://ria.ru/20241229/frantsiya-1992002648.html
Политик призвал Францию выйти из Евросоюза
Политик призвал Францию выйти из Евросоюза - РИА Новости, 29.12.2024
Политик призвал Францию выйти из Евросоюза
Французский политик Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна должна выплачивать семейные пособия РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:53:00+03:00
2024-12-29T16:53:00+03:00
2024-12-29T16:53:00+03:00
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ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна должна выплачивать семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов. Политик процитировал сообщение СМИ, в котором говорится, что, согласно решению суда, иностранные граждане больше не должны доказывать, что их дети регулярно въезжали во Францию, чтобы иметь право на семейные пособия. "Суд Евросоюза обязал Францию выплачивать семейные пособия семьям нелегалов. И, однако же их присутствие во Франции незаконно... Напомним, что это право выше любого нашего национального права, в том числе конституции Франции! Когда мы выйдем из этого сумасшедшего дома?! Frexit (имеется в виду выход Франции из ЕС - ред.) - одно-единственное решение, чтобы остановить это безумие и вернуть контроль!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он также призвал не доверять политикам, которые осуждают описанную ситуацию, но не призывают к выходу Франции из ЕС, и назвал их "лицемерами".
https://ria.ru/20241226/frantsija-1991474632.html
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в мире, франция, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз
Политик призвал Францию выйти из Евросоюза
Филиппо призвал Францию выйти из ЕС из-за обязанности платить пособия нелегалам