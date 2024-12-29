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Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова" - РИА Новости, 29.12.2024
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14:42 29.12.2024 (обновлено: 14:53 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html
Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"
Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова" - РИА Новости, 29.12.2024
Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"
Город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова", сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:42:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова", сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук."По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим "горячего останова"). Прошлая зима была с блоком " , - сказал Черничук на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко.Температура носителя в системе порядка 62-64 градусов, в домах достаточно тепло, добавил он. Для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в таком режиме, система была оптимизирована, добавил директор.Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241226/energodar-1991469385.html
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запорожская аэс, энергодар, сергей кириенко, россия, днепр (город)
Запорожская АЭС, Энергодар, Сергей Кириенко, Россия, Днепр (город)
Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"

Энергодар впервые обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим горячего останова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова", сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«
"По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим "горячего останова"). Прошлая зима была с блоком " , - сказал Черничук на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Температура носителя в системе порядка 62-64 градусов, в домах достаточно тепло, добавил он. Для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в таком режиме, система была оптимизирована, добавил директор.
Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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