https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html

Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"

Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова" - РИА Новости, 29.12.2024

Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"

Город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова", сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:42:00+03:00

2024-12-29T14:42:00+03:00

2024-12-29T14:53:00+03:00

запорожская аэс

энергодар

сергей кириенко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова", сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук."По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим "горячего останова"). Прошлая зима была с блоком " , - сказал Черничук на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко.Температура носителя в системе порядка 62-64 градусов, в домах достаточно тепло, добавил он. Для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в таком режиме, система была оптимизирована, добавил директор.Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241226/energodar-1991469385.html

энергодар

россия

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Наталья Макарова

запорожская аэс, энергодар, сергей кириенко, россия, днепр (город)