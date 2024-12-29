В России запустили электростанцию, работающую на бытовых отходах
"Ростех" запустил первую электростанцию, работающую на бытовых отходах
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора, сообщила госкорпорация.
"Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний "РТ-Инвест", <...> введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года", — говорится в сообщении.
Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год — так называемые хвосты, оставшиеся после сортировки и непригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт⋅ч зеленой энергии в год — этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.
Всего "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации в Подмосковье совокупной мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год, а также еще один возводит в Татарстане — мощностью 550 тысяч тонн отходов в год.
Суммарная мощность пяти электростанций — порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это не менее 60 миллионов мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а "будут переработаны с пользой для экономики и людей", добавили в "Ростехе". Новые предприятия позволят произвести свыше 2,2 миллиона МВт⋅ч зеленой энергии, сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 3,8 миллиона тонн в год и повысить качество жизни более 18 миллионов человек.