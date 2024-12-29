https://ria.ru/20241229/elektrostantsiya-1991965957.html

В России запустили электростанцию, работающую на бытовых отходах

В России запустили электростанцию, работающую на бытовых отходах - РИА Новости, 29.12.2024

В России запустили электростанцию, работающую на бытовых отходах

Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:11:00+03:00

2024-12-29T09:11:00+03:00

2024-12-29T17:10:00+03:00

экономика

россия

воскресенск

московская область (подмосковье)

ростех

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора, сообщила госкорпорация. "Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний "РТ-Инвест", <...> введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года", — говорится в сообщении.Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год — так называемые хвосты, оставшиеся после сортировки и непригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт⋅ч зеленой энергии в год — этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей. Всего "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации в Подмосковье совокупной мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год, а также еще один возводит в Татарстане — мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Суммарная мощность пяти электростанций — порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это не менее 60 миллионов мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а "будут переработаны с пользой для экономики и людей", добавили в "Ростехе". Новые предприятия позволят произвести свыше 2,2 миллиона МВт⋅ч зеленой энергии, сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 3,8 миллиона тонн в год и повысить качество жизни более 18 миллионов человек.

https://ria.ru/20241128/rostekh-1986140714.html

https://ria.ru/20241007/medoborudovanie-1976810302.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, воскресенск, московская область (подмосковье), ростех