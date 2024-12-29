https://ria.ru/20241229/dron-1991986487.html
Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона
Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона - РИА Новости, 29.12.2024
Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:39:00+03:00
2024-12-29T13:39:00+03:00
2024-12-29T13:40:00+03:00
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростовская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. "С 11.50 до 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241229/vsu-1991963259.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область
Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область
Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона
ПВО уничтожила два украинских дрона над Ростовской и Брянской областями