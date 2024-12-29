https://ria.ru/20241229/dron-1991986487.html

Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона

Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона - РИА Новости, 29.12.2024

Над Ростовской и Брянской областями сбили два дрона

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:39:00+03:00

2024-12-29T13:39:00+03:00

2024-12-29T13:40:00+03:00

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. "С 11.50 до 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241229/vsu-1991963259.html

брянская область

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область