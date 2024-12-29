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В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Безымено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:20:00+03:00
2024-12-29T02:20:00+03:00
2024-12-29T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Безымено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю. Инцидент произошёл в районе села Безымено Грайворонского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241228/obstrel-1991832656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке БПЛА