https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1991943567.html

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Безымено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:20:00+03:00

2024-12-29T02:20:00+03:00

2024-12-29T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Безымено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю. Инцидент произошёл в районе села Безымено Грайворонского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241228/obstrel-1991832656.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины