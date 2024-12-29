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Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Муане - РИА Новости, 29.12.2024
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08:18 29.12.2024 (обновлено: 11:03 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991962411.html
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Муане
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Муане - РИА Новости, 29.12.2024
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Муане
Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Муане пассажиров и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:18:00+03:00
2024-12-29T11:03:00+03:00
в мире
южная корея
муан
россия
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Муане пассажиров и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. "Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибшими признаны 85 человек, двое спасены. Ими оказались члены экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести. Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html
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в мире, южная корея, муан, россия, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Россия, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Муане

Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в Муане

© AP Photo / Park Ki-woongРодственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Родственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Park Ki-woong
Родственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Муане пассажиров и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
"Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
Погибшими признаны 85 человек, двое спасены. Ими оказались члены экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести. Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения
07:18
 
В миреЮжная КореяМуанРоссияBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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