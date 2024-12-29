https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991961387.html

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл в Муан

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл в Муан - РИА Новости, 29.12.2024

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл в Муан

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл в аэропорт Муан, где разбился самолет компании Jeju Air с 181 человеком на борту, и приказал мобилизовать... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T07:57:00+03:00

2024-12-29T07:57:00+03:00

2024-12-29T07:57:00+03:00

в мире

муан

южная корея

бангкок

юн сок ель

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991948364_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_3c539df58da2762e5aa95ea0e5dc347c.jpg

СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл в аэропорт Муан, где разбился самолет компании Jeju Air с 181 человеком на борту, и приказал мобилизовать все ресурсы, чтобы спасти хотя бы на одного пассажира больше, пообещал поддержку семьям погибших, передает агентство Рёнхап. Вице-премьер по финансовым вопросам и и.о. президента Чхве Сан Мок прибыл в международный аэропорт Муан 12.55 (6.55 мск). "Мобилизуйте все экстренные медицинские службы, оборудование, персонал и инфраструктуру… В настоящее время правительство в полном составе тесно сотрудничает и использует все доступные ресурсы для устранения последствий аварии", — заявил Чхве Сан Мок. Во время визита исполняющий обязанности президента приказал соответствующим ведомствам сделать все, чтобы спасти "хотя бы еще одну жизнь". Он также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности пожарных во время спасательной операции. "Никакие слова утешения не будут достаточны для семей, которые пережили такую трагедию… Правительство приложит все усилия для поддержки семей, понесших тяжелую утрату", - заявил исполняющий обязанности президента. Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, что еще числятся пропавшими, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта Муан. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Чхве Сан Мок стал исполняющим обязанности президента с пятницы, после того как парламент проголосовал за импичмент премьер-министра и на тот момент и. о. президента Хан Док Су. Это произошло менее чем через две недели после его вступления в должность из-за голосования парламента за импичмент президента Юн Сок Ёля 14 декабря.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

муан

южная корея

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, муан, южная корея, бангкок, юн сок ель, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане