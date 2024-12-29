https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959759.html
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 85
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 85 - РИА Новости, 29.12.2024
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 85
Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T07:07:00+03:00
2024-12-29T07:07:00+03:00
2024-12-29T07:18:00+03:00
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9:07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.По данным агентства, уже 85 человек признаны погибшими, только двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина.Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, которые еще числятся пропавшими, погибли.По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане, муан, boeing 737-800, бангкок
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане, Муан, Boeing 737-800, Бангкок
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 85
Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 85 человек