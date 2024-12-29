https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html
Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли
Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли - РИА Новости, 29.12.2024
Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли
Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:55:00+03:00
2024-12-29T06:55:00+03:00
2024-12-29T12:38:00+03:00
в мире
авиакатастрофа в муане
муан
южная корея
boeing 737-800
бангкок
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти."Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", — сообщили пожарные.По последним данным, жертвами признали 151 человека, двум членам экипажа удалось спастись. У них ранения средней и тяжелой степени, их перевезли в больницы.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991962042_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0327276fe3d6fc16efeae192d6977037.jpg
Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T06:55
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авиакатастрофа в муане, муан, южная корея, boeing 737-800, бангкок
В мире, Авиакатастрофа в Муане, Муан, Южная Корея, Boeing 737-800, Бангкок
Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли
Предположительно, при крушении в Муане погибли 179 человек, двоих удалось спасти
СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости.
Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщило агентство Рёнхап
со ссылкой на местные власти.
«
"Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", — сообщили пожарные.
По последним данным, жертвами признали 151 человека, двум членам экипажа удалось спастись. У них ранения средней и тяжелой степени, их перевезли в больницы.
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.