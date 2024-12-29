https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html

Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли

Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли - РИА Новости, 29.12.2024

Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли

Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:55:00+03:00

2024-12-29T06:55:00+03:00

2024-12-29T12:38:00+03:00

в мире

авиакатастрофа в муане

муан

южная корея

boeing 737-800

бангкок

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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти."Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", — сообщили пожарные.По последним данным, жертвами признали 151 человека, двум членам экипажа удалось спастись. У них ранения средней и тяжелой степени, их перевезли в больницы.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

муан

южная корея

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры крушения самолета в Южной Корее Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы. 2024-12-29T06:55 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авиакатастрофа в муане, муан, южная корея, boeing 737-800, бангкок