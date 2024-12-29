https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991953938.html

И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане

И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане - РИА Новости, 29.12.2024

И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать все силы для спасения людей в результате авиакатастрофы в Муане, уже спасены... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:52:00+03:00

2024-12-29T05:52:00+03:00

2024-12-29T05:52:00+03:00

в мире

южная корея

муан

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991652730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_317e5762b0504be0ed34af38c150ad04.jpg

СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать все силы для спасения людей в результате авиакатастрофы в Муане, уже спасены три человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство экономики и финансов. Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами. Как отмечается, Чхве Сан Мок отдал распоряжение министерству внутренних дел, противопожарным службам и полиции, попросив задействовать все имеющееся оборудование и персонал для проведения спасательной операции. По информации агентства, он также подчеркнул необходимость особой осторожности для обеспечения безопасности пожарных во время спасательной операции. Чхве Сан Мок находится на пути к месту происшествия. Корейская корпорация аэропортов также объявила о создании штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы. В аэропорту Муана уже создан местный штаб, а на уровне головного офиса сформирован объединенный штаб "для координации действий". "Мы оцениваем общий масштаб ущерба и продолжаем расследование причин аварии", - передает агентство слова Чхве Сан Мок. По уточненной информации, 29 человек признаны погибшими.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991953147.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

муан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, муан, авиакатастрофа в муане