https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991953938.html
И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане
И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане - РИА Новости, 29.12.2024
И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать все силы для спасения людей в результате авиакатастрофы в Муане, уже спасены... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:52:00+03:00
2024-12-29T05:52:00+03:00
2024-12-29T05:52:00+03:00
в мире
южная корея
муан
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать все силы для спасения людей в результате авиакатастрофы в Муане, уже спасены три человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство экономики и финансов. Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами. Как отмечается, Чхве Сан Мок отдал распоряжение министерству внутренних дел, противопожарным службам и полиции, попросив задействовать все имеющееся оборудование и персонал для проведения спасательной операции. По информации агентства, он также подчеркнул необходимость особой осторожности для обеспечения безопасности пожарных во время спасательной операции. Чхве Сан Мок находится на пути к месту происшествия. Корейская корпорация аэропортов также объявила о создании штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы. В аэропорту Муана уже создан местный штаб, а на уровне головного офиса сформирован объединенный штаб "для координации действий". "Мы оцениваем общий масштаб ущерба и продолжаем расследование причин аварии", - передает агентство слова Чхве Сан Мок. По уточненной информации, 29 человек признаны погибшими.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991953147.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, муан, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Авиакатастрофа в Муане
И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасение людей в Муане
И.о. главы Южной Кореи приказал отдать все силы на спасательную операцию в Муане
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать все силы для спасения людей в результате авиакатастрофы в Муане, уже спасены три человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство экономики и финансов.
Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт при посадке в аэропорту Муан
в Южной Корее
пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.
Как отмечается, Чхве Сан Мок отдал распоряжение министерству внутренних дел, противопожарным службам и полиции, попросив задействовать все имеющееся оборудование и персонал для проведения спасательной операции.
По информации агентства, он также подчеркнул необходимость особой осторожности для обеспечения безопасности пожарных во время спасательной операции.
Чхве Сан Мок находится на пути к месту происшествия.
Корейская корпорация аэропортов также объявила о создании штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы. В аэропорту Муана уже создан местный штаб, а на уровне головного офиса сформирован объединенный штаб "для координации действий".
"Мы оцениваем общий масштаб ущерба и продолжаем расследование причин аварии", - передает агентство слова Чхве Сан Мок.
По уточненной информации, 29 человек признаны погибшими.