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Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28 - РИА Новости, 29.12.2024
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04:15 29.12.2024 (обновлено: 08:42 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991949150.html
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28 - РИА Новости, 29.12.2024
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, спасатели помогают выжившим, находящимся в хвостовой части самолета, передает агентство... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:15:00+03:00
2024-12-29T08:42:00+03:00
южная корея
в мире
муан
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, спасатели помогают выжившим, находящимся в хвостовой части самолета, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.По уточненным данным, 28 человек признаны погибшими.По информации агентства, два человека спасены. Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится.Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
южная корея
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Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
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южная корея, в мире, муан, авиакатастрофа в муане
Южная Корея, В мире, Муан, Авиакатастрофа в Муане
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее в Муане выросло до 28 человек

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, спасатели помогают выжившим, находящимся в хвостовой части самолета, передает агентство Рёнхап.
Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.
По уточненным данным, 28 человек признаны погибшими.
По информации агентства, два человека спасены. Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится.
Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
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Южная КореяВ миреМуанАвиакатастрофа в Муане
 
 
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