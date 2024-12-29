https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991948198.html
Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами
Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами - РИА Новости, 29.12.2024
Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами
Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:59:00+03:00
2024-12-29T03:59:00+03:00
2024-12-29T04:30:00+03:00
южная корея
в мире
авиакатастрофа в муане
бангкок
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами, передает агентство Рёнхап.29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее, пытаясь совершить посадку, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Началось возгорание.Отмечается, что причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, бангкок
Южная Корея, В мире, Авиакатастрофа в Муане, Бангкок
Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами
Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами