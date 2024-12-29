https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991948198.html

Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами

Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами - РИА Новости, 29.12.2024

Самолет, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами

Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:59:00+03:00

2024-12-29T03:59:00+03:00

2024-12-29T04:30:00+03:00

южная корея

в мире

авиакатастрофа в муане

бангкок

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами, передает агентство Рёнхап.29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее, пытаясь совершить посадку, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Началось возгорание.Отмечается, что причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, бангкок