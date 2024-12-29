https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991947900.html
При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека
При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека - РИА Новости, 29.12.2024
При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека
Двадцать три человека, по первоначальным данным, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:57:00+03:00
2024-12-29T03:57:00+03:00
2024-12-29T04:30:00+03:00
в мире
южная корея
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Двадцать три человека, по первоначальным данным, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 175 людьми на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.По информации Рёнхап, на борту был 181 человек.29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее, пытаясь совершить посадку, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Началось возгорание.Отмечается, что причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане
При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека
При авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан погибли 23 человека