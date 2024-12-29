https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991947900.html

При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека

При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека - РИА Новости, 29.12.2024

При авиакатастрофе в Южной Корее погибли 23 человека

Двадцать три человека, по первоначальным данным, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:57:00+03:00

2024-12-29T03:57:00+03:00

2024-12-29T04:30:00+03:00

в мире

южная корея

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Двадцать три человека, по первоначальным данным, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 175 людьми на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.По информации Рёнхап, на борту был 181 человек.29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее, пытаясь совершить посадку, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Началось возгорание.Отмечается, что причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

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Дарья Буймова

в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане