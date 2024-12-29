https://ria.ru/20241229/arenda-1991944504.html

В Госдуме предостерегли от сдачи дач и коттеджей под новогодние вечеринки

В Госдуме предостерегли от сдачи дач и коттеджей под новогодние вечеринки - РИА Новости, 29.12.2024

В Госдуме предостерегли от сдачи дач и коттеджей под новогодние вечеринки

Сдача квартир посуточно возможна при заключении договора краткосрочного договора найма, но риски посуточной аренды возрастают в новогодние праздники, новогодняя РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:28:00+03:00

2024-12-29T02:28:00+03:00

2024-12-29T02:28:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сдача квартир посуточно возможна при заключении договора краткосрочного договора найма, но риски посуточной аренды возрастают в новогодние праздники, новогодняя вечеринка может нанести ущерб имуществу, сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С наступлением зимних каникул и новогодних праздников многие владельцы загородных домов задумываются о сдаче своих владений в аренду для новогодних праздников и корпоративов. Ведь всего за несколько праздничных дней можно заработать сумму, которую обычно получают за месяц аренды. Однако не все так просто. Закон позволяет сдачу недвижимости посуточно при заключении краткосрочного договора найма. Такой договор не требует государственной регистрации и нотариального заверения. Однако риски посуточной аренды возрастают — новогодняя вечеринка может нанести ущерб вашему имуществу", - сказал Чаплин. По словам депутата, необходимо обязательно подписать акт приема-передачи, перечислить ценное имущество, приложить фото и прописать штрафные санкции за повреждения. Он также посоветовал застраховать имущество. "Не забудьте ознакомить временных жильцов с важными правилами: уровень шума, разведение огня и утилизация мусора. Если договор аренды заключен, ответственность несут арендаторы, но вам все равно может грозить лишняя головная боль по разбирательствам. Позаботьтесь, чтобы на даче не устраивали громкую музыку после 23.00, а в некоторых регионах — после 22.00", - отметил парламентарий. Чаплин также порекомендовал разъяснить арендаторам, как пользоваться мангалом. По его словам, минимальное расстояние от построек — 5 метров, а зона очистки — 2 метра. Также депутат напомнил, что металлические емкости должны быть отдалены на 7,5 метра от построек, 50 метров от хвойного и 15 метров от лиственного леса. "О мусоре тоже не забудьте: заставьте арендаторов вывозить его самостоятельно или выбрасывать в контейнер СНТ. Штраф за мусор в неположенном месте — до 7 тысяч рублей. Проявите бдительность и тщательно выбирайте арендаторов для вашей дачи", — заключил он.

https://ria.ru/20241228/ipoteka-1991867388.html

https://ria.ru/20240428/dachniki-1942870855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия