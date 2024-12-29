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Алиев высказался о причинах крушения самолета в Актау

Алиев высказался о причинах крушения самолета в Актау - РИА Новости, 29.12.2024

Алиев высказался о причинах крушения самолета в Актау

Крушение самолета AZAL произошло после повреждения извне над Грозным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:54:00+03:00

2024-12-29T14:54:00+03:00

2024-12-29T15:15:00+03:00

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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Крушение самолета AZAL произошло после повреждения извне над Грозным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV. "Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России близ города Грозный и практически потерял управление", — сказал он. Алиев отметил, что окончательная версия случившегося станет известна после вскрытия черных ящиков, но обсуждаемые сейчас первоначальные версии основаны на названных им фактах.По его словам, известно, что самолет пришел "в неуправляемое состояние" из-за средств радиоэлектронной борьбы. Он назвал это первым повреждением, нанесенным борту.Президент Азербайджана также сказал, что из-за огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета. Как подчеркнул политик, пробоины на фюзеляже исключают версию столкновения со стаей птиц.При этом Алиев подчеркнул, что рейс не сбили специально.

https://ria.ru/20241228/aliev-1991878912.html

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