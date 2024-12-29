https://ria.ru/20241229/aktsija-1992050018.html

В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения"

В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения" - РИА Новости, 30.12.2024

В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения"

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения", рассказал РИА... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-29T12:31:00+03:00

2024-12-29T12:31:00+03:00

2024-12-30T09:46:00+03:00

общество

скадовск

херсонская область

дед мороз

снегурочка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

новый год

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СКАДОВСК, 29 дек — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения", рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Барс". "Сегодня, в преддверии Нового года, мы — военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии провели всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения". Данная акция в этом году для подшефных кадетских классов в Херсонской области проводится впервые. В рамках данной акции мы пригласили Деда Мороза и Снегурочку на праздничной машине, которые поздравили детей с новогодними праздниками, вручили подарки и подарили море радостных эмоций", — рассказал "Барс". Также в рамках мероприятия учащихся покатали на украшенном бронеавтомобиле "Тигр". Дед Мороз специального назначения пообещал навестить ребят в наступающем году. Акция Росгвардии "Дед Мороз специального назначения" проводится ежегодно по всей стране и стала масштабной традицией ведомства. Военнослужащие и сотрудники в образах сказочных героев Нового Года навещают с подарками подшефные учреждения и семьи.

https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html

скадовск

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Дед Мороз специального назначения" в херсонском Скадовске Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске акцию "Дед Мороз специального назначения". Как рассказал РИА Новости росгвардеец с позывным "Барс", Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из подшефных кадетских классов, покатали их на праздничном бронеавтомобиле и вручили подарки. 2024-12-29T12:31 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, скадовск, херсонская область , дед мороз, снегурочка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год