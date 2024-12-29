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В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения" - РИА Новости, 30.12.2024
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12:31 29.12.2024 (обновлено: 09:46 30.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aktsija-1992050018.html
В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения"
В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения" - РИА Новости, 30.12.2024
В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения"
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения", рассказал РИА... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T12:31:00+03:00
2024-12-30T09:46:00+03:00
общество
скадовск
херсонская область
дед мороз
снегурочка
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новый год
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СКАДОВСК, 29 дек — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения", рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Барс". "Сегодня, в преддверии Нового года, мы — военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии провели всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения". Данная акция в этом году для подшефных кадетских классов в Херсонской области проводится впервые. В рамках данной акции мы пригласили Деда Мороза и Снегурочку на праздничной машине, которые поздравили детей с новогодними праздниками, вручили подарки и подарили море радостных эмоций", — рассказал "Барс". Также в рамках мероприятия учащихся покатали на украшенном бронеавтомобиле "Тигр". Дед Мороз специального назначения пообещал навестить ребят в наступающем году. Акция Росгвардии "Дед Мороз специального назначения" проводится ежегодно по всей стране и стала масштабной традицией ведомства. Военнослужащие и сотрудники в образах сказочных героев Нового Года навещают с подарками подшефные учреждения и семьи.
https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html
скадовск
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353
60
353
60
Акция "Дед Мороз специального назначения" в херсонском Скадовске
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске акцию "Дед Мороз специального назначения". Как рассказал РИА Новости росгвардеец с позывным "Барс", Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из подшефных кадетских классов, покатали их на праздничном бронеавтомобиле и вручили подарки.
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общество, скадовск, херсонская область , дед мороз, снегурочка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год
Общество, Скадовск, Херсонская область , Дед Мороз, Снегурочка, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новый год
В Херсонской области прошла акция "Дед Мороз специального назначения"

В херсонском Скадовске прошла акция "Дед Мороз специального назначения"

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СКАДОВСК, 29 дек — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в херсонском Скадовске всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения", рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Барс".
«
"Сегодня, в преддверии Нового года, мы — военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии провели всероссийскую ведомственную акцию "Дед Мороз специального назначения". Данная акция в этом году для подшефных кадетских классов в Херсонской области проводится впервые. В рамках данной акции мы пригласили Деда Мороза и Снегурочку на праздничной машине, которые поздравили детей с новогодними праздниками, вручили подарки и подарили море радостных эмоций", — рассказал "Барс".
Также в рамках мероприятия учащихся покатали на украшенном бронеавтомобиле "Тигр". Дед Мороз специального назначения пообещал навестить ребят в наступающем году.
Акция Росгвардии "Дед Мороз специального назначения" проводится ежегодно по всей стране и стала масштабной традицией ведомства. Военнослужащие и сотрудники в образах сказочных героев Нового Года навещают с подарками подшефные учреждения и семьи.
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ОбществоСкадовскХерсонская областьДед МорозСнегурочкаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новый год
 
 
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