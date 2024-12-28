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Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии
Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии - РИА Новости, 28.12.2024
Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что останется ночевать в резиденции за день до инаугурации Михаила Кавелашвили. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:24:00+03:00
2024-12-28T23:24:00+03:00
2024-12-28T23:40:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что останется ночевать в резиденции за день до инаугурации Михаила Кавелашвили. "Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день", – заявила она в видеообращении. В субботу исполнился ровно месяц после того, как в Тбилиси начались непрерывные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии
Зурабишвили заночует в резиденции за день до инаугурации президента Грузии