Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции
Саломе Зурабишвили выступает на митинге в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась в субботу к акции оппозиционеров, которые выстроились "живой цепью" на центральных улицах Тбилиси, кадры акции транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире.
Акция оппозиции "живая цепь" проходит за день до инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признает оппозиция. По данным телекомпаний, в городе мобилизованы бригады спецназа и сотрудники патрульной полиции. Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента после истечения ее полномочий. Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
В субботу исполнился ровно месяц после того, как в Тбилиси начались непрерывные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.
Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.