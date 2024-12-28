https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991877793.html

Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси

Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 28.12.2024

Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась в субботу к акции оппозиционеров, которые выстроились РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:28:00+03:00

2024-12-28T15:28:00+03:00

2024-12-28T16:45:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась в субботу к акции оппозиционеров, которые выстроились "живой цепью" на центральных улицах Тбилиси, кадры акции транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире. Акция оппозиции "живая цепь" проходит за день до инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признает оппозиция. По данным телекомпаний, в городе мобилизованы бригады спецназа и сотрудники патрульной полиции. Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента после истечения ее полномочий. Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. В субботу исполнился ровно месяц после того, как в Тбилиси начались непрерывные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.

https://ria.ru/20241227/gruziya-1991623061.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024