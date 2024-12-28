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Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии - РИА Новости, 28.12.2024
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03:12 28.12.2024 (обновлено: 03:36 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html
Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии
Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии - РИА Новости, 28.12.2024
Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:12:00+03:00
2024-12-28T03:36:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
франция
флориан филиппо
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Он прокомментировал пост французского политика и министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамина Аддада, в котором тот написал, что угроза тюремного заключения Зурабишвили со стороны правящей партии "Грузинская мечта" неприемлема и несовместима с европейской перспективой Грузии."Наоборот, это совершенно нормально: она проиграла, а значит, если останется (у власти — Прим. ред.), то будет виновна в попытке государственного переворота. В этом случае она должна сесть в тюрьму", — отметил Филиппо.Во вторник Зурабишвили пригрозила свергнуть правящую партию "Грузинская мечта", если та не договорится с оппозицией по поводу проведения повторного голосования в законодательный орган.Четырнадцатого декабря парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация назначена на 29 декабря.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
https://ria.ru/20241227/gruziya-1991623061.html
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, франция, флориан филиппо, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Франция, Флориан Филиппо, Протесты в Грузии — 2024
Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии

Филиппо: Зурабишвили должна сесть в тюрьму в случае отказа покидать свой пост

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Он прокомментировал пост французского политика и министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамина Аддада, в котором тот написал, что угроза тюремного заключения Зурабишвили со стороны правящей партии "Грузинская мечта" неприемлема и несовместима с европейской перспективой Грузии.
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"Наоборот, это совершенно нормально: она проиграла, а значит, если останется (у власти — Прим. ред.), то будет виновна в попытке государственного переворота. В этом случае она должна сесть в тюрьму", — отметил Филиппо.
Во вторник Зурабишвили пригрозила свергнуть правящую партию "Грузинская мечта", если та не договорится с оппозицией по поводу проведения повторного голосования в законодательный орган.
Четырнадцатого декабря парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация назначена на 29 декабря.
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В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
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В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиФранцияФлориан ФилиппоПротесты в Грузии — 2024
 
 
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