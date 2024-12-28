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Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024
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Хорошие новости
 
12:17 28.12.2024 (обновлено: 16:00 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей
Премьер-министр Михаил Мишустин традиционно поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил новогодние мечты четырех ребят. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:17:00+03:00
2024-12-28T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин традиционно поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил новогодние мечты четырех ребят.Одиннадцатилетний Артем Милаев из Новосибирской области мечтал побывать на студии "Союзмультфильм". Семилетняя Мария Лещук из ЛНР хотела посетить "Москвариум". Братья Владимир и Александр Вахрушевы из Запорожской области загадали побывать на Кремлевской елке. Премьер исполнил мечты школьников и вместе с ними отправился на экскурсию по киностудии. "Для меня честь — исполнить ваши желания. &lt;...&gt; У тебя было желание на "Союзмультфильм" заехать, у Володи вместе с Саней — на Кремлевскую елку попасть. А Маша хотела пойти в "Москвариум", вчера там была. Я подумал, что лучше всего, если мы придем сюда все вместе. И на "Союзмультфильме" побудем, и заодно желания ваши исполним", — обратился Мишустин к ребятам. Дети попробовали создать собственный новогодний мультфильм, увидели, как делается анимация в разных техниках, познакомились с технологией захвата движения. Им также рассказали, как рисовали мультики до появления компьютеров. После этого ребята получили подарки от главы правительства."Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нам показал замечательную вашу студию, кто провел экскурсию для ребят, сотрудников музея, аниматоров, технологов — всех, кто создает для детей и для взрослых сказку такую", — сказал Мишустин. Он также пообещал продолжить системную поддержку мультипликаторов и указал на важность импортозамещения ПО в анимации.
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60
Мишустин на экскурсии в "Союзмультфильме" с детьми — участниками акции "Елка желаний"
Мишустин организовал экскурсию на "Союзмультфильм" для детей, мечты которых исполнил в рамках акции "Елка желаний". Там премьер вместе с ребятами посмотрел мультики.
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общество, россия, новосибирская область, луганская народная республика, михаил мишустин, союзмультфильм, москвариум, новый год, новый год 2025
Хорошие новости, Общество, Россия, Новосибирская область, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Союзмультфильм, Москвариум, Новый год, Новый год 2025
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей

Премьер РФ Мишустин исполнил мечты четырех детей в рамках акции "Елка желаний"

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин традиционно поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил новогодние мечты четырех ребят.
Одиннадцатилетний Артем Милаев из Новосибирской области мечтал побывать на студии "Союзмультфильм". Семилетняя Мария Лещук из ЛНР хотела посетить "Москвариум". Братья Владимир и Александр Вахрушевы из Запорожской области загадали побывать на Кремлевской елке. Премьер исполнил мечты школьников и вместе с ними отправился на экскурсию по киностудии.
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"Для меня честь — исполнить ваши желания. <...> У тебя было желание на "Союзмультфильм" заехать, у Володи вместе с Саней — на Кремлевскую елку попасть. А Маша хотела пойти в "Москвариум", вчера там была. Я подумал, что лучше всего, если мы придем сюда все вместе. И на "Союзмультфильме" побудем, и заодно желания ваши исполним", — обратился Мишустин к ребятам.
Дети попробовали создать собственный новогодний мультфильм, увидели, как делается анимация в разных техниках, познакомились с технологией захвата движения. Им также рассказали, как рисовали мультики до появления компьютеров. После этого ребята получили подарки от главы правительства.
"Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нам показал замечательную вашу студию, кто провел экскурсию для ребят, сотрудников музея, аниматоров, технологов — всех, кто создает для детей и для взрослых сказку такую", — сказал Мишустин.
Он также пообещал продолжить системную поддержку мультипликаторов и указал на важность импортозамещения ПО в анимации.
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Хорошие новостиОбществоРоссияНовосибирская областьЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинСоюзмультфильмМосквариумНовый годНовый год 2025
 
 
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