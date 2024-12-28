https://ria.ru/20241228/zemletryasenie-1991781664.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:02:00+03:00

2024-12-28T03:02:00+03:00

2024-12-28T05:23:00+03:00

происшествия

охотское море

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 28 декабря. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров", — рассказала собеседница агентства.Сейсмолог отметила, что, по данным гидрометеостанции в селе Малокурильском, землетрясение силой четыре балла ощутили на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991769956.html

охотское море

шикотан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, шикотан, елена семенова