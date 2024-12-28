https://ria.ru/20241228/zemletryasenie-1991781664.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:02:00+03:00
2024-12-28T03:02:00+03:00
2024-12-28T05:23:00+03:00
происшествия
охотское море
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 28 декабря. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров", — рассказала собеседница агентства.Сейсмолог отметила, что, по данным гидрометеостанции в селе Малокурильском, землетрясение силой четыре балла ощутили на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991769956.html
охотское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, охотское море, шикотан, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Шикотан, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3