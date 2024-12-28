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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
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03:02 28.12.2024 (обновлено: 05:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zemletryasenie-1991781664.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:02:00+03:00
2024-12-28T05:23:00+03:00
происшествия
охотское море
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 28 декабря. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров", — рассказала собеседница агентства.Сейсмолог отметила, что, по данным гидрометеостанции в селе Малокурильском, землетрясение силой четыре балла ощутили на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991769956.html
охотское море
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происшествия, охотское море, шикотан, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Шикотан, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Depositphotos.com / albund
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. В ночь на субботу у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 28 декабря. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров", — рассказала собеседница агентства.
Сейсмолог отметила, что, по данным гидрометеостанции в селе Малокурильском, землетрясение силой четыре балла ощутили на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
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