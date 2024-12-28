https://ria.ru/20241228/zelenskiy-1991878071.html

Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо

Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо - РИА Новости, 28.12.2024

Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо

Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на угрозу премьера Словакии Роберта Фицо лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:29:00+03:00

2024-12-28T15:29:00+03:00

2024-12-28T16:51:00+03:00

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украина

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на угрозу премьера Словакии Роберта Фицо лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России. "Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой", — попытался съязвить глава киевского режима. Зеленский утверждает, что Словакии будет выгоднее сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов из Америки и от других партнеров. Кроме того, глава киевского режима потребовал от Фицо "уважать общеевропейские правила".Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии. Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

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в мире, владимир зеленский, россия, украина, словакия, роберт фицо