Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 28.12.2024 (обновлено: 16:51 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zelenskiy-1991878071.html
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо - РИА Новости, 28.12.2024
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо
Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на угрозу премьера Словакии Роберта Фицо лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:29:00+03:00
2024-12-28T16:51:00+03:00
в мире
владимир зеленский
россия
украина
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на угрозу премьера Словакии Роберта Фицо лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России. "Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой", — попытался съязвить глава киевского режима. Зеленский утверждает, что Словакии будет выгоднее сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов из Америки и от других партнеров. Кроме того, глава киевского режима потребовал от Фицо "уважать общеевропейские правила".Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии. Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, украина, словакия, роберт фицо
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо

Зеленский утверждает, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на угрозу премьера Словакии Роберта Фицо лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой", — попытался съязвить глава киевского режима.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
Вчера, 09:37
Зеленский утверждает, что Словакии будет выгоднее сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов из Америки и от других партнеров. Кроме того, глава киевского режима потребовал от Фицо "уважать общеевропейские правила".

Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии.

Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
Вчера, 08:30
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала