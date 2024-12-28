https://ria.ru/20241228/zakon-1991810863.html
Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в преступления
Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в преступления
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:26:00+03:00
2024-12-28T11:26:00+03:00
2024-12-28T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления срок лишения свободы до 9 лет. За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается срок лишения свободы до 10 лет. За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет. Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991810375.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в преступления
Путин подписал закон об ужесточении наказания за вовлечение детей в преступления
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления срок лишения свободы до 9 лет.
За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается срок лишения свободы до 10 лет.
За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.
Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.