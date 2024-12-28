https://ria.ru/20241228/yug-1991826370.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 28.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:16:00+03:00

2024-12-28T12:16:00+03:00

2024-12-28T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

часов яр

курахово

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Успеновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

россия

часов яр

курахово

сша

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россия, вооруженные силы украины, часов яр, курахово, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)