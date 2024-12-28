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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 28.12.2024 (обновлено: 12:19 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/yug-1991826370.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 28.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:16:00+03:00
2024-12-28T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
часов яр
курахово
сша
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Успеновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
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россия, вооруженные силы украины, часов яр, курахово, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Курахово, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 260 человек в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Успеновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрКураховоСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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