https://ria.ru/20241228/yakovenko-1991791633.html
Яковенко заявил о наращивании интеграции в СНГ
Яковенко заявил о наращивании интеграции в СНГ - РИА Новости, 28.12.2024
Яковенко заявил о наращивании интеграции в СНГ
Ситуация на пространстве СНГ в 2024 году указывала в направлении консолидации здоровых сил при дальнейшем наращивании интеграционных процессов, считает... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:17:00+03:00
2024-12-28T08:17:00+03:00
2024-12-28T08:17:00+03:00
александр яковенко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация на пространстве СНГ в 2024 году указывала в направлении консолидации здоровых сил при дальнейшем наращивании интеграционных процессов, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "В целом ситуация на пространстве СНГ указывала в направлении консолидации здоровых сил при дальнейшем наращивании интеграционных процессов и при очевидном исчерпании Западом своих ресурсов воздействия на происходящее в этом регионе", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он отметил, что ставка на успех блицкрига на Украине в этом плане оказалась контрпродуктивной. "Общее ослабление Запада и выяснение внутризападных отношений обещают дальнейшее развитие процесса политической, экономической, интеллектуальной и иной эмансипации от западного влияния, надо полагать, до позитивной трансформации самого Запада, включая его отказ от идеологизации международных отношений и методов силового интервенционизма, включая "цветные революции" и санкционное давление", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20241227/posol-1991584568.html
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РИА Новости
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александр яковенко, украина, снг, в мире
Александр Яковенко, Украина, СНГ, В мире
Яковенко заявил о наращивании интеграции в СНГ
Яковенко: в СНГ происходит консолидация здоровых сил, наращивание интеграции