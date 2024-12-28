https://ria.ru/20241228/vzryvy-1991780644.html

В Николаеве дважды прогремели взрывы

В Николаеве дважды прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2024

В Николаеве дважды прогремели взрывы

В Николаеве на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T02:31:00+03:00

2024-12-28T02:31:00+03:00

2024-12-28T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

в мире

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

николаевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Николаеве на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram.Около часа назад он сообщил о первом таком инциденте в этом городе."В Николаеве слышны повторные звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в самой области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991747420.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, николаевская область