https://ria.ru/20241228/vzryvy-1991780644.html
В Николаеве дважды прогремели взрывы
В Николаеве дважды прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2024
В Николаеве дважды прогремели взрывы
В Николаеве на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:31:00+03:00
2024-12-28T02:31:00+03:00
2024-12-28T05:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Николаеве на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram.Около часа назад он сообщил о первом таком инциденте в этом городе."В Николаеве слышны повторные звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в самой области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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В Николаеве дважды прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы