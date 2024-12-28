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В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина

В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина - РИА Новости, 28.12.2024

В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина

Женщина погибла в результате взрыва на птицефабрике в американском штате Джорджия, еще несколько человек на фабрике получили травмы, сообщает телеканал ABC News РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:13:00+03:00

2024-12-28T01:13:00+03:00

2024-12-28T01:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате взрыва на птицефабрике в американском штате Джорджия, еще несколько человек на фабрике получили травмы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей. "Женщина, спавшая в грузовике, умерла, когда пожар вызвал взрыв на птицефабрике Tyson Foods в Джорджии этой ночью... Еще несколько человек пострадали в результате инцидента", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным следователей, 61-летняя женщина сопровождала своего мужа, водителя грузовика, чей транспорт частично обгорел в результате взрыва. Супруг погибшей во время взрыва находился на птицефабрике, но не пострадал. Как сообщает профсоюз, на фабрике взорвался бойлер, в результате чего несколько сотрудников получили ожоги. В то же время в Tyson Foods пока не уточняют, что послужило причиной происшествия, и заявляют о проведении собственного расследования.

https://ria.ru/20241201/obrushenie-1986702159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия