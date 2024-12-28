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На Кубани доработают план ликвидации последствий выброса мазута
На Кубани доработают план ликвидации последствий выброса мазута - РИА Новости, 28.12.2024
На Кубани доработают план ликвидации последствий выброса мазута
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо доработать "дорожную карту" по ликвидации последствий выброса мазута на побережье... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:10:00+03:00
2024-12-28T16:10:00+03:00
2024-12-28T16:10:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо доработать "дорожную карту" по ликвидации последствий выброса мазута на побережье региона после ЧП с танкерами, добавив туда конечный пункт утилизации нефтепродуктов. "Сейчас необходимо доработать "дорожную карту" по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов и внести туда конечный пункт утилизации", – цитирует пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани доработают план ликвидации последствий выброса мазута
Глава Краснодарского Края Кондратьев: нужен конечный пункт утилизации выбросов