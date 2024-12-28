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На Кубани не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов - РИА Новости, 28.12.2024
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11:15 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/vybrosy-1991809196.html
На Кубани не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов
На Кубани не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов - РИА Новости, 28.12.2024
На Кубани не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов
Мониторинговые группы, работающие на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края, второй день подряд не фиксируют новых выбросов нефтепродуктов после ЧП с РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:15:00+03:00
2024-12-28T11:15:00+03:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
керченский пролив
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Мониторинговые группы, работающие на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края, второй день подряд не фиксируют новых выбросов нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале. "Результаты ежедневного мониторинга прибрежной зоны Темрюкского района: обследовано - 3,5 км береговой линии; работает - 3 мониторинговые группы; несут дежурство - 100 сотрудников МЧС и 18 единиц техники; новых выбросов - не обнаружено", - написал Бабенков. В пятницу повторных выбросов мазута на береговой линии района также не было зафиксировано. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
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темрюкский район
краснодарский край
керченский пролив
россия
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Керченский пролив, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов

В Темрюкском районе Кубани второй день подряд не фиксируют новых выбросов мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Мониторинговые группы, работающие на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края, второй день подряд не фиксируют новых выбросов нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.
"Результаты ежедневного мониторинга прибрежной зоны Темрюкского района: обследовано - 3,5 км береговой линии; работает - 3 мониторинговые группы; несут дежурство - 100 сотрудников МЧС и 18 единиц техники; новых выбросов - не обнаружено", - написал Бабенков.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов
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В пятницу повторных выбросов мазута на береговой линии района также не было зафиксировано.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайКерченский проливВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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