https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу - РИА Новости, 28.12.2024
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
Владимир Зеленский звонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы предложить ему деньги за отказ принимать у себя украинских беженцев, заявил бывший советник РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:00:00+03:00
2024-12-28T02:00:00+03:00
2024-12-28T02:00:00+03:00
в мире
украина
сербия
владимир зеленский
александр вучич
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский звонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы предложить ему деньги за отказ принимать у себя украинских беженцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия <...> не принимала украинских мужчин, украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <...> Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я (Зеленский — Прим. ред.) тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать", — предположил он.В четверг Вучич сообщил, что обсудил по телефону с главой киевского режима двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем.Ранее премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. Словацкий политик не раз заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.
https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html
https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html
украина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сербия, владимир зеленский, александр вучич, роберт фицо
В мире, Украина, Сербия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Роберт Фицо
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев