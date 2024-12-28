https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу

"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу - РИА Новости, 28.12.2024

"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу

Владимир Зеленский звонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы предложить ему деньги за отказ принимать у себя украинских беженцев, заявил бывший советник РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T02:00:00+03:00

2024-12-28T02:00:00+03:00

2024-12-28T02:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский звонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы предложить ему деньги за отказ принимать у себя украинских беженцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия <...> не принимала украинских мужчин, украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <...> Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я (Зеленский — Прим. ред.) тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать", — предположил он.В четверг Вучич сообщил, что обсудил по телефону с главой киевского режима двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем.Ранее премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. Словацкий политик не раз заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.

https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html

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в мире, украина, сербия, владимир зеленский, александр вучич, роберт фицо