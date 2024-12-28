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ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи" - РИА Новости, 28.12.2024
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17:34 28.12.2024 (обновлено: 17:46 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vtb-1991902373.html
ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи"
ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи" - РИА Новости, 28.12.2024
ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи"
ВТБ присоединился к проекту Минобороны РФ по обеспечению ветеранов боевых действий картами-удостоверениями ветерана "СВОи", объединяющими в едином цифровом... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:34:00+03:00
2024-12-28T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВТБ присоединился к проекту Минобороны РФ по обеспечению ветеранов боевых действий картами-удостоверениями ветерана "СВОи", объединяющими в едином цифровом формате удостоверение ветерана, а также банковскую и социальную карты, сообщает банк. Электронное удостоверение дублирует бумажный аналог и выглядит как пластиковая банковская карта, на которую могут зачисляться положенные федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ. Помимо этого, "СВОи" - это дебетовая карта для привычных финансовых операций: платежей, переводов, оформления вкладов и накоплений. "Электронное удостоверение "СВОи" выпускается по инициативе Минобороны РФ для ветеранов боевых действий. Карта позволяет пользоваться единым инструментом для получения социальной поддержки, эффективного управления финансами и доступа к предложениям от банка. Кроме того карта "СВОи" – один из вариантов дебетовой банковской карты и гарантирует ее владельцам все привилегии нашего банка", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина. Многофункциональный цифровой продукт действует на всей территории страны без ограничений по срокам. Карта выпускается бесплатно, не предполагает абонентской платы за обслуживание или комиссии при снятии наличных, переводах.
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банки, россия, втб (банк), министерство обороны рф (минобороны рф)
Банки, Россия, ВТБ (банк), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи"

ВТБ присоединился к проекту выпуска карты "СВОи"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВТБ присоединился к проекту Минобороны РФ по обеспечению ветеранов боевых действий картами-удостоверениями ветерана "СВОи", объединяющими в едином цифровом формате удостоверение ветерана, а также банковскую и социальную карты, сообщает банк.
Электронное удостоверение дублирует бумажный аналог и выглядит как пластиковая банковская карта, на которую могут зачисляться положенные федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ. Помимо этого, "СВОи" - это дебетовая карта для привычных финансовых операций: платежей, переводов, оформления вкладов и накоплений.
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"Электронное удостоверение "СВОи" выпускается по инициативе Минобороны РФ для ветеранов боевых действий. Карта позволяет пользоваться единым инструментом для получения социальной поддержки, эффективного управления финансами и доступа к предложениям от банка. Кроме того карта "СВОи" – один из вариантов дебетовой банковской карты и гарантирует ее владельцам все привилегии нашего банка", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина.
Многофункциональный цифровой продукт действует на всей территории страны без ограничений по срокам. Карта выпускается бесплатно, не предполагает абонентской платы за обслуживание или комиссии при снятии наличных, переводах.
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