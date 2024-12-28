https://ria.ru/20241228/vtb-1991902373.html

ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи"

ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи" - РИА Новости, 28.12.2024

ВТБ готов к выпуску многофункциональной карты "СВОи"

ВТБ присоединился к проекту Минобороны РФ по обеспечению ветеранов боевых действий картами-удостоверениями ветерана "СВОи", объединяющими в едином цифровом... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:34:00+03:00

2024-12-28T17:34:00+03:00

2024-12-28T17:46:00+03:00

банки

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВТБ присоединился к проекту Минобороны РФ по обеспечению ветеранов боевых действий картами-удостоверениями ветерана "СВОи", объединяющими в едином цифровом формате удостоверение ветерана, а также банковскую и социальную карты, сообщает банк. Электронное удостоверение дублирует бумажный аналог и выглядит как пластиковая банковская карта, на которую могут зачисляться положенные федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ. Помимо этого, "СВОи" - это дебетовая карта для привычных финансовых операций: платежей, переводов, оформления вкладов и накоплений. "Электронное удостоверение "СВОи" выпускается по инициативе Минобороны РФ для ветеранов боевых действий. Карта позволяет пользоваться единым инструментом для получения социальной поддержки, эффективного управления финансами и доступа к предложениям от банка. Кроме того карта "СВОи" – один из вариантов дебетовой банковской карты и гарантирует ее владельцам все привилегии нашего банка", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина. Многофункциональный цифровой продукт действует на всей территории страны без ограничений по срокам. Карта выпускается бесплатно, не предполагает абонентской платы за обслуживание или комиссии при снятии наличных, переводах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, втб (банк), министерство обороны рф (минобороны рф)