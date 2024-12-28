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ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/vsu-1991863998.html
ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид
ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид - РИА Новости, 28.12.2024
ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид
Украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:24:00+03:00
2024-12-28T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.По данным следствия, что 8 декабря в селе Плехово члены вооруженных формирований Украины (ВФУ) убили мирного жителя на участке его дома. После этого они подожгли дом, где в то время находилась маломобильная женщина. В результате она скончалась на месте от термического воздействия. "ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241219/delo-1990225003.html
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россия, курская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид

СК: ВСУ подожгли жилой дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.
По данным следствия, что 8 декабря в селе Плехово члены вооруженных формирований Украины (ВФУ) убили мирного жителя на участке его дома. После этого они подожгли дом, где в то время находилась маломобильная женщина. В результате она скончалась на месте от термического воздействия.
Солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца
19 декабря, 17:22
"ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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