https://ria.ru/20241228/vsu-1991863998.html

ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид

ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ подожгли дом в Курской области, где заживо сгорела женщина-инвалид

Украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:24:00+03:00

2024-12-28T14:24:00+03:00

2024-12-28T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.По данным следствия, что 8 декабря в селе Плехово члены вооруженных формирований Украины (ВФУ) убили мирного жителя на участке его дома. После этого они подожгли дом, где в то время находилась маломобильная женщина. В результате она скончалась на месте от термического воздействия. "ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241219/delo-1990225003.html

https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html

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россия, курская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия