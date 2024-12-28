https://ria.ru/20241228/vladivostok-1991897601.html

Во Владивостоке нашли пропавшего 20 дней назад подростка

Во Владивостоке нашли пропавшего 20 дней назад подростка - РИА Новости, 28.12.2024

Во Владивостоке нашли пропавшего 20 дней назад подростка

Полицейские нашли во Владивостоке подростка, который больше двух недель назад ушел в школу в приморской Находке и на обратной дороге исчез, сообщает УМВД России РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:03:00+03:00

2024-12-28T17:03:00+03:00

2024-12-28T17:03:00+03:00

происшествия

александр бастрыкин

ольга романова (омбудсмен)

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Полицейские нашли во Владивостоке подростка, который больше двух недель назад ушел в школу в приморской Находке и на обратной дороге исчез, сообщает УМВД России по региону. "Сегодня благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального управления МВД... местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой во Владивостоке. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было", - сообщает краевая полиция в своём Тelegram-канале. Позже подростка отправят в центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов, информирует УМВД. По данным полиции, об исчезновении подростка вечером 9 декабря сообщила воспитатель центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел, к поискам мальчика подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтеры отряда "ПримПоиск". Они обходили дворы, гаражи, подвалы, прочесывали лес, а 13 декабря его объявили в федеральный розыск. Ранее информационный центр СК России сообщил, что подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В публикации отмечалось, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК. Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи: школьник и раньше уходил из дома. Но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье, как отмечала омбудсмен, "от этого меньше не становится".

https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html

https://ria.ru/20241228/peterburg-1991854961.html

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владивосток

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происшествия, александр бастрыкин, ольга романова (омбудсмен), россия, владивосток