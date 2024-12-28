Во Владивостоке нашли пропавшего 20 дней назад подростка
Пропавшего по дороге в школу подростка нашли во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Полицейские нашли во Владивостоке подростка, который больше двух недель назад ушел в школу в приморской Находке и на обратной дороге исчез, сообщает УМВД России по региону.
"Сегодня благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального управления МВД... местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой во Владивостоке. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было", - сообщает краевая полиция в своём Тelegram-канале.
В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции
24 декабря, 23:24
Позже подростка отправят в центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов, информирует УМВД.
По данным полиции, об исчезновении подростка вечером 9 декабря сообщила воспитатель центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел, к поискам мальчика подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтеры отряда "ПримПоиск". Они обходили дворы, гаражи, подвалы, прочесывали лес, а 13 декабря его объявили в федеральный розыск.
Ранее информационный центр СК России сообщил, что подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В публикации отмечалось, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи: школьник и раньше уходил из дома. Но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье, как отмечала омбудсмен, "от этого меньше не становится".